Группе «Иванушки International» отказали во въезде на Украину

Группу «Иванушки International» не пустили на территорию Украины. Об этом музыканты рассказали kp.ru в пятницу, 26 мая.

По словам участника коллектива Андрея Григорьева-Аполлонова, трио не давало концертов в Крыму после его воссоединения с Россией.

«Мы могли попасть под одну гребенку из-за Кирилла Андреева , который ездил в Ялту на спортивный турнир по хоккею», — сказал он.

«Просто нас идентифицируют как единое целое. Но мы же не сиамские близнецы. Кирилл ездил по своей сольной личной программе. О том, что он едет играть в Ялту, он нас не предупреждал. Говорю как Андрей Григорьев-Аполлонов — я не давал концерт в Ялте! Все!» — добавил артист.

Певец подчеркнул, что их не пропустили в страну пограничники в киевском аэропорту. «Все работники аэропорта были в шоке. Когда мы там провели несколько часов, завтракали, обедали — нам сказали: "Вас не пустили, как мы с вас деньги возьмем?"» — отметил Григорьев-Аполлонов в беседе с Национальной службой новостей (НСН).

Ранее сообщалось, что участники группы оказались в базе данных украинского сайта «Миротворец».