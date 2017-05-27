Российские дипломаты покинут Эстонию в ближайшие дни

Российские дипломаты, которых в Эстонии объявили персонами нон-грата, покинут страну в ближайшие дни. Об этом сообщил посол России в Эстонии Александр Петров.

О высылке генконсула России в Нарве и его заместителя стало известно накануне, 26 мая, напоминает телеканал "Россия 24". Местный МИД озвучил информацию, однако обосновывать решение не стал.

Между тем прибалтийские СМИ привели сразу несколько возможных причин выдворения — от гипотетического участия дипломатов в разведывательной деятельности до их конфликта с мэром одного из эстонских городов. Официального подтверждения ни одна из версий не получила.

В российском МИДе назвали высылку своих кадровых сотрудников недружественным актом. И пообещали, что он не останется без ответа.