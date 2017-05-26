В МИД назвали провокацией выдворение российских дипломатов из Эстонии

Москва расценивает решение Таллина о выдворении из Эстонии генерального консула и консула РФ в Нарве как провокационный и необоснованный шаг, который не останется без адекватного ответа, говорится в распространенном в пятницу комментарии департамента информации и печати МИД РФ

Ранее в МИД Эстонии сообщили РИА Новости , что власти страны предписали генконсулу РФ в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Сергею Сургаеву покинуть страну. Причины такого решения не сообщаются. В министерстве иностранных дел России ранее назвали высылку дипломатов очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа.

"Расцениваем этот шаг Таллина как провокационный и необоснованный. Разумеется, он не останется без адекватного ответа. Предпринятая эстонскими властями откровенно враждебная акция, безусловно, еще больше осложнит двусторонние отношения, и без того, по сути, загнанные Таллином в тупик", — говорится в комментарии.

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за последствия такого шага лежит на эстонских властях.

"Похоже, что кому-то захотелось еще более обострить ситуацию на границах с Россией, поддержать мифы о российской угрозе во всех проявлениях, оправдать русофобскую политику эстонских властей и конфронтационную повестку "сдерживания" нашей страны. Случившееся лишь подтверждает проведение правительством Эстонии деструктивной политики, противоречащей долгосрочным интересам отношений между соседними государствами", — констатировали в ведомстве.