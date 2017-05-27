WP: зять Трампа предлагал Кисляку создать секретный канал связи

Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, знакомых с данными разведки США, утверждает, что Джаред Кушнер в начале декабря 2016 года во время встречи с Кисляком в небоскребе Trump Tower якобы предложить установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США.

На встрече, которая проходила 1 или 2 декабря, также присутствовал экс-советник президента нацбезопасности США Майкл Флинн , пишет газета, отмечая, что Кисляк был ошеломлен предложением использовать российское посольство или консульство для осуществления связи.

Ранее американские СМИ уже сообщали, что ведущие расследование о "российских связях" Трампа службы заинтересовались информацией о встречах Кушнера с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым в декабре 2016 года. Кроме того, Кушнер и экс-советник президента нацбезопасности Майкл Флинн в декабре 2016 года встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower.

По словам одного из адвокатов Кушнера Джейми Корелика, ранее тот "добровольно вызывался поделиться с конгрессом тем, что он знает об этих встречах, он сделает то же самое, если с ним свяжутся в связи с любым другим расследованием".

Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер . Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.