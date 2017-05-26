СМИ узнали о проверке ФБР зятя Трампа по «российскому делу»

По информации канала, Кушнер владеет важной информацией, которая имеет отношение к расследованию. Отмечается, что следователи не намерены обвинять его в чем-либо.

Авторы материала напоминают, что на прошлой неделе газета The Washington Post сообщила, что действующий высокопоставленный советник президента стал фигурантом расследования, которое проводит специальный прокурор Роберт Мюллер , по делу о «возможном сговоре предвыборного штаба Трампа с Россией». Имени советника в материале газеты не указывалось, но отмечалось, что он стал «значимым фигурантом» расследования.

Сергеем Горьковым По данным NBC News, в декабре 2016 года Кушнер встречался с послом России в США Сергеем Кисляком и с главой российского Внешэкономбанка