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Режиссер Учитель попросил Госдуму повлиять на Поклонскую
Алексей Учитель обратился к депутатам Государственной думы с просьбой оказать влияние на парламентария Наталью Поклонскую. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
25 мая правоохранительные органы потребовали у кинокомпании Учителя в течение пяти дней представить финансовые и учредительные документы. Режиссер утверждает, что государственное казначейство совсем недавно проводило в течение месяца проверку, которая нарушений не выявила. Учитель сообщил, что на Поклонскую, обращающуюся с запросами на одну и ту же тему в различные госучреждения, уже подали жалобу в парламентскую комиссию по этике. Действия депутата режиссер объяснил желанием сорвать выход фильма «Матильда», посвященного отношениям последнего российского царя Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера фильма состоится 6 октября в Мариинском театре, в широкий прокат картина выйдет 26 октября. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет чувства верующих.
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