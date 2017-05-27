Высокий суд Лондона рассмотрит иск Украины по долгу перед Россией в январе

Первое заседание Апелляционного суда Лондона по заявлению Украины, касающемуся долга перед Россией, состоится в январе 2018 года. Об этом СМИ сообщил юрист, который представляет интересы Москвы в Высоком суде Лондона.

Ранее Александр Данилюк , глава министерства финансов Украины, заявлял, что апелляция на решение Высокого суда Лондона будет подана 10 июня.

В пятницу, 26 мая, Высокий суд Лондона провел слушания по ряду вопросов, которые связаны с вынесенным в марте решением, обязывающим Украину выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в размере трех миллиардов долларов, а также начисленные проценты.

Украина попросила суд приостановить исполнение судебного решения до момента рассмотрения апелляционной жалобы, напоминает РИА Новости

В сообщении, опубликованном на сайте министерства финансов Украины, отмечается, что судья решил отложить вынесение решения, учитывая сложность затронутых вопросов.