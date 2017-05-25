Сначала казначейство, а теперь МВД: Учитель просит Госдуму повлиять на Поклонскую из-за проверок

«У нас только несколько дней назад закончилась проверка государственного казначейства, которая проходила по запросу все той же Натальи Поклонской», — рассказал Учитель «Интерфаксу» . По его словам, эта ревизия длилась более месяца. «Она не выявила ни одного нарушения», — подчеркнул режиссер.

Он сообщил, что в четверг в кинокомпанию режиссера пришел сотрудник из Управления внутренних дел Василеостровского района Санкт-Петербурга и сообщил о необходимости представить в пятидневный срок «все документы, начиная с 2014 года — финансовые, учредительные и прочие».

«Почему депутат Госдумы рассылает веером запросы в госучреждения на одну и ту же тему. Это возмутительно! Госдума должна что-то сделать с этим и вмешаться в ситуацию», — сказал Учитель.

Режиссер отметил, что на деятельности кинокомпании многочисленные проверки отражаются негативно, однако на сроках выхода на экраны фильма «Матильда» очередной запрос Поклонской не скажется.

По словам Учителя, его представители уже обратились в комиссию по этике Госдумы в связи с действиями Поклонской, «однако до сих пор не получили никакого ответа».