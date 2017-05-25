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Сначала казначейство, а теперь МВД: Учитель просит Госдуму повлиять на Поклонскую из-за проверок
Режиссер Алексей Учитель призывает Госдуму повлиять на депутата Госдумы Наталью Поклонскую, по инициативе которой организована новая проверка его кинокомпании. Учитель считает возмутительными действия экс-прокурора Крыма, написавшей очередной запрос в правоохранительные органы. Режиссер призывает Госдуму вмешаться в ситуацию.
«У нас только несколько дней назад закончилась проверка государственного казначейства, которая проходила по запросу все той же Натальи Поклонской», — рассказал Учитель «Интерфаксу». По его словам, эта ревизия длилась более месяца. «Она не выявила ни одного нарушения», — подчеркнул режиссер.
Он сообщил, что в четверг в кинокомпанию режиссера пришел сотрудник из Управления внутренних дел Василеостровского района Санкт-Петербурга и сообщил о необходимости представить в пятидневный срок «все документы, начиная с 2014 года — финансовые, учредительные и прочие».
«Почему депутат Госдумы рассылает веером запросы в госучреждения на одну и ту же тему. Это возмутительно! Госдума должна что-то сделать с этим и вмешаться в ситуацию», — сказал Учитель.
Режиссер отметил, что на деятельности кинокомпании многочисленные проверки отражаются негативно, однако на сроках выхода на экраны фильма «Матильда» очередной запрос Поклонской не скажется.
По словам Учителя, его представители уже обратились в комиссию по этике Госдумы в связи с действиями Поклонской, «однако до сих пор не получили никакого ответа».
Спор между режиссером и депутатом продолжается уже несколько месяцев. Поклонская добивается того, чтобы фильм Учителя «Матильда» не вышел как оскорбляющий память царя и чувства верующих. Поклонская в связи с этим направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма. В свою очередь Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма.
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