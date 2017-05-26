Трамп еще не определился с антироссийскими санкциями

Американский президент Дональд Трамп еще не определился со своим отношением к антироссийским санкциям, которые были введены ранее США и Европой. Об этом сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон, сопровождающий Трампа в его первой зарубежной поездке, передает ТАСС.

Он подтвердил, что на предстоящем саммите Группы семи в Таормине на Сицилии тема «России будет затронута». Кроме того, «дискуссия по санкциям и России состоялась сегодня (то есть в четверг) вечером на (саммите) НАТО » в Брюсселе, заявил советник американского лидера по экономике. По его словам, «это было достаточно широкое обсуждение, в котором много о российских санкциях говорили лидеры стран — членов НАТО».

Советника попросили пояснить, изучает ли Трамп возможность отмены этих санкций. «Я этого не сказал. Я сказал, что он рассматривает (вопрос в целом)», — ответил Кон.