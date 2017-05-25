Главные события у вас в почте
Комитет ГД поддержал кандидатуру Небензи на должность постпреда РФ при ООН
В Государственной думе поддержали кандидатуру Василия Небензи на пост постоянного представителя России при Организации объединенных наций (ООН). Соответствующее решение принял парламентский комитет по международным делам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, принимающий участие в заседании комитета.
«Комитет поддержал кандидатуру Небензи», — заявил собеседник агентства.
29 мая Совет Федерации рассмотрит кандидатуру Небензи. Предыдущий постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля 2017 года. Свою должность дипломат занимал с 8 апреля 2006 года. Чуркина похоронили 24 февраля в Москве. Василий Небензя с июня 2013 года занимает пост заместителя министра иностранных дел России.
Оставить комментарий