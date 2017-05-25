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Комитет ГД поддержал кандидатуру Небензи на должность постпреда РФ при ООН

В Госдуме одобрили новую кандидатуру на должность постпреда РФ при ООН
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Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Василия Небензи на должность постпреда России при ООН, сообщил РИА Новости источник, принимающий участие в заседании комитета.
"Комитет поддержал кандидатуру Небензи", — отметил собеседник агентства.
Согласно Конституции РФ, президент РФ назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами и комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических представителей РФ в иностранных государствах и международных организациях.
Как сообщалось ранее, 29 мая кандидатура Небензи будет рассмотрена Советом Федерации.
Предыдущий постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля в Москве.
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