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Комитет ГД поддержал кандидатуру Небензи на должность постпреда РФ при ООН
Комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру замглавы МИД РФ Василия Небензи на должность постпреда России при ООН, сообщил РИА Новости источник, принимающий участие в заседании комитета.
"Комитет поддержал кандидатуру Небензи", — отметил собеседник агентства.
Согласно Конституции РФ, президент РФ назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами и комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических представителей РФ в иностранных государствах и международных организациях.
Как сообщалось ранее, 29 мая кандидатура Небензи будет рассмотрена Советом Федерации.
Предыдущий постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля в Москве.
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