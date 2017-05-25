Комитет ГД поддержал кандидатуру Небензи на должность постпреда РФ при ООН

"Комитет поддержал кандидатуру Небензи", — отметил собеседник агентства.

Согласно Конституции РФ, президент РФ назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комитетами и комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических представителей РФ в иностранных государствах и международных организациях.

Как сообщалось ранее, 29 мая кандидатура Небензи будет рассмотрена Советом Федерации