Путин призвал сохранить единство российской нации

Необходимо сохранить единую российскую нацию: гражданский мир хрупок, нельзя допускать раскола, заявил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии освящения нового храма в честь Новомучеников и Исповедников Российских в Сретенском монастыре Москвы.

"Мы знаем, как хрупок гражданский мир, теперь мы это знаем, мы никогда не должны забывать об этом, не должны забывать о том, как тяжело затягиваются раны раскола, и именно поэтому наша общая обязанность — сделать все от нас зависящее для сохранения единства российской нации", — заявил Путин.

Он отметил, что нужно "через постоянный диалог поддерживать общественно-политическое согласие, и, опираясь на наши традиционные ценности, на ценности традиционных наших религий: и православия, ислама, иудаизма, буддизма, не допускать никакого ожесточения и никакого раскола".

Президент добавил, что создание общности целей, главная из которых — благополучие каждого человека и родины в целом, — и есть тот ключ, который помогает преодолевать разногласия.