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Захарова: администрация Обамы не успела ни русский язык выучить, ни отношения с РФ наладить
Мария Захарова
Фото: РИА Новости
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе брифинга вновь прокомментировала совет экс-госсекретаря США Джона Керри американцам учить русский язык. Она назвала это высказывание «совершенно странным».
«Послушайте, у демократов было два срока для того, чтобы и язык выучить, и отношения наладить. Не сделано было ни то, ни другое, а уж что делать новой администрации, я думаю, решать новой администрации», — сказала Захарова.
Как сообщало RNS, ранее Мария Захарова на своей странице в Facebook процитировала слова поэта Владимира Маяковского, комментируя высказывание Джона Керри.
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