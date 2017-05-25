Захарова: администрация Обамы не успела ни русский язык выучить, ни отношения с РФ наладить

«Послушайте, у демократов было два срока для того, чтобы и язык выучить, и отношения наладить. Не сделано было ни то, ни другое, а уж что делать новой администрации, я думаю, решать новой администрации», — сказала Захарова.

Как сообщало RNS, ранее Мария Захарова на своей странице в Facebook процитировала слова поэта Владимира Маяковского, комментируя высказывание Джона Керри.