Киев решил прекратить ж/д сообщение с Россией

Власти Украины намерены полностью запретить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в украинской столице.

На Украине эту инициативу объясняют нежеланием РЖД прекратить пассажирские перевозки в Россию из ДНР и ЛНР, что «нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины». Сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка, отмечает издание.

В государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» изданию заявили, что «никакого решения на этот счет на данный момент не принято».

Ранее уже появлялась информация о возможном прекращении железнодорожных перевозок между Россией и Украиной. Об этом сообщало издание «Ура.ру» со ссылкой на одного из пользователей «украинских форумов». По его словам, источники в украинском транспортном ведомстве рассказали ему, что с 1 июля «кардинально меняется» направление пассажирских перевозок: «практически отменяются все оставшиеся сообщения с Россией и назначается множество поездов в сообщении со странами Евросоюза ». Однако тогда в «Укрзализныце» опровергли эту информацию.

Сейчас между Россией и Украиной нет прямых поездов российского формирования. РЖД после событий весны 2014 года сократила число поездов на украинских маршрутах, а затем полностью их отменила из-за снижения пассажиропотока. Оставался один транзитный поезд ФПК («дочка» РЖД), а также поезда Украинских железных дорог и железнодорожных администраций стран СНГ.

Расскажите о новости своим друзьям, нажмите на кнопки соцсетей ниже.