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Медведев подписался на блог Усманова

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписался на страницу миллиардера Алишера Усманова «ВКонтакте».
На страницу Усманова подписаны уже более семи тысяч человек, хотя миллиардер оставил на своей стене всего три поста: два обращения к оппозиционеру Алексею Навальному и фотография для профиля. «В друзья» Усманов пока не добавил никого.
У Дмитрия Медведева, активного пользователя социальных сетей, уже 2,2 млн подписчиков и всего 11 друзей, среди которых глава Чечни Рамзан Кадыров, актриса Мария Кожевникова, телеведущая Тина Канделаки и другие.
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