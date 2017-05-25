Эксперт: США не будут оказывать давление на Россию по энергобезопасности

США вряд ли будут оказывать прямое давление на РФ по вопросам энергобезопасности, но это может стать "побочным продуктом" той политики, которую проводит американский президент Дональд Трамп , заявил РИА Новости старший сотрудник Центра по мировой энергетике атлантического совета Бад Кут.

По его мнению, Вашингтон вряд ли будет оказывать "прямое давление на Россию, связанное с энергобезопасностью" Европы и Украины. "Но я считаю, это будет побочный продукт того, что происходит от (политики) администрации Трампа в плане продвижения экспорта нефти и газа", — отметил эксперт.

В свою очередь старший сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Эдвард Чоу рассказал РИА Новости, что США высказывают свою обеспокоенность в связи с продвижением проекта "Северный поток-2" российской стороной, однако, по его мнению, сам факт наличия таких обеспокоенностей не говорит о сформированной политике по данному вопросу.

Чоу полагает, что США не будут вводить санкции в отношении "Газпрома" . "Если мы серьезно настроены, то тогда мы должны обсуждать это (введение дополнительных санкций в отношении энергосектора РФ), но я не думаю, что это произойдет. Мы не можем просто говорить, что мы чем-то озабочены и при этом не предпринимать никаких действий", — добавил эксперт.

Старший сотрудник CSIS отметил, что пока не видит "больших изменений по сравнению с предыдущей администрацией". "Я считаю, что нам нужно признать, что администрация все еще новая, многие позиции еще не заполнены. Так что то, что я наблюдаю, по крайней мере по данному кругу вопросов, это является продолжением политики предыдущей администрации. Будет ли какой-то пересмотр политики — пока еще рано говорить об этом. Люди в госдепе продолжают политику предыдущей администрации, это может впоследствии изменится, но пока это выглядит именно так", — пояснил Чоу.

"Я думаю, что она (новая администрация) останется критически настроенной по отношению к этому проекту, и США будут стараться европейским партнерам показать, что это не в их долгосрочных интересах одобрять этот проект", — сказал Заславский РИА Новости.

Предыдущая администрация США неоднократно высказывала свои озабоченности в связи с проектом "Северный поток-2", заявляя о том, что это является "плохой сделкой" для Европы.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации нового газопровода создана компания Nord Stream 2 AG.