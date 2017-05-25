США изучают опыт «вежливых людей»

До конца июня военное ведомство США представит стратегию борьбы с так называемой российской гибридной угрозой, символом которой для западных политиков стали «вежливые люди». Воплощать стратегию в жизнь должны будут силы специальных операций. Они уже перебросили для этого в Восточную Европу почти 1,5 тыс. своих военнослужащих. Эксперты считают рассуждения Вашингтона о гибридной угрозе следствием параноидальных представлений о российских намерениях и возможностях.

Работа над антигибридной стратегией Пентагона близится к завершению, и первый вариант этого документа должен появиться уже в ближайшие недели. Об этом на слушаниях в палате представителей конгресса рассказала и.о. замминистра обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности Тереза Уэлан. Сейчас, по ее словам, специалисты работают над так называемыми гибридными угрозами со стороны России, а затем займутся Ираном и Китаем.

Военные сейчас разрабатывают аналитические технологии, которые позволят установить, что та или иная страна ведет так называемые нетрадиционные боевые действия (unconventional warfare). Под этим в Вашингтоне понимают в первую очередь активность по поддержке движений сопротивления или повстанцев, направленную на то, чтобы нарушить функционирование правительства или свергнуть его.

Для начала американские военные внимательно изучают опыт «вежливых людей». Особенно пристальное внимание уделяется действиям российских специальных подразделений, называемых на Западе зелеными человечками, которые, по мнению аналитиков Пентагона, сыграли ключевую роль в ходе событий в Крыму. Правда, делается это на основе сомнительных ресурсов наподобие Informnapalm или Bellingcat и социальных сетей.

Содержание антигибридной стратегии пока не раскрывается. Однако в основу документа лег подготовленный Университетом Джона Хопкинса по заказу командования специальных операций доклад «Маленькие зеленые человечки»: современная нетрадиционная война России, Украина 2013–2014». Авторы утверждают, что российские силовые ведомства разработали и освоили «искусство нетрадиционной войны», в рамках которой информационное и психологическое противоборство сочетается с действиями специальных подразделений и различных повстанческих формирований. Эксперты из Университета Джона Хопкинса, в частности, отмечают высокую эффективность российских специальных подразделений во время событий в Крыму.

Исходя из этого опыта, в США и решили использовать в антигибридной стратегии силы специальных операций. Сейчас для отражения так называемой российской агрессии только в Восточной Европе задействовано около 1,4 тыс. человек личного состава из числа военнослужащих сил спецопераций.

Руководитель агентства «Внешняя политика», программный директор клуба «Валдай» Андрей Сушенцов рассказал «Известиям» , что в США рассуждения о гибридной угрозе являются следствием параноидальных представлений о российских намерениях и возможностях.

— Эта паранойя — результат невежества, незнания российских мотивов, — пояснил политолог. — Возникает нервозная атмосфера. Страх, что Россия может застать НАТО врасплох.

По словам эксперта, надуманная российская гибридная угроза для Восточной Европы — это очень удобная для Пентагона вещь.

— Несуществующую российскую агрессию легко остановить и отрапортовать о победе, а параллельно можно получить и потратить деньги, — констатировал эксперт. — До сих пор речь шла о символических шагах по так называемому сдерживанию России.

Американские СМИ выяснили, что Пентагон уже почти два года не может разработать стратегию противодействия гибридным угрозам. Соответствующее поручение было дано военному ведомству еще осенью 2015 года. В Пентагоне утверждают, что экспертам пришлось начинать работу практически с нуля, поскольку в XXI веке из-за новых технологий гибридные угрозы сильно изменились, имевшиеся базы знаний устарели, а возможности долго не были востребованы и атрофировались.

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