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Путин об обысках у Серебренникова: да дураки

Путин об обысках у Серебренникова: да дураки
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Владимир Путин назвал «дураками» сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обыски в квартире художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова. С таким заявлением президент России выступил в неформальной беседе с актером Евгением Мироновым. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Во время церемонии награждения государственными наградами в Кремле Миронов передал Путину письмо в защиту режиссера. По словам специального корреспондента издания Андрея Колесникова, после окончания церемонии Миронов вновь подошел к главе государства и начал «жарко и даже громко» обсуждать скандал вокруг театра.
«— Вы знали? Знали об этом?! — Да,— подтвердил президент.— Вчера узнал. То есть, видимо, как обычно, из СМИ. — Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?! — Да дураки,— неожиданно сказал Владимир Путин», - написал Колесников.
Колесников добавил, что своими словами президент дает понять, что «сам-то, конечно, ни при чем». Обыски в театре «Гоголь-центр» и в квартире Кирилла Серебренникова прошли 23 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденном в 2015 году. Следствие считает, что некоммерческая организация «Седьмая студия», главой которой был Серебренников, похитила 70 миллионов рублей из бюджета. Режиссер проходит по делу как свидетель.
Политика
Владимир Путин Кирилл Серебренников Евгений Миронов
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