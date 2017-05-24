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Путин об обысках у Серебренникова: да дураки
Владимир Путин назвал «дураками» сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обыски в квартире художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова. С таким заявлением президент России выступил в неформальной беседе с актером Евгением Мироновым. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Во время церемонии награждения государственными наградами в Кремле Миронов передал Путину письмо в защиту режиссера. По словам специального корреспондента издания Андрея Колесникова, после окончания церемонии Миронов вновь подошел к главе государства и начал «жарко и даже громко» обсуждать скандал вокруг театра.
«— Вы знали? Знали об этом?! — Да,— подтвердил президент.— Вчера узнал. То есть, видимо, как обычно, из СМИ. — Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?! — Да дураки,— неожиданно сказал Владимир Путин», - написал Колесников.
Колесников добавил, что своими словами президент дает понять, что «сам-то, конечно, ни при чем». Обыски в театре «Гоголь-центр» и в квартире Кирилла Серебренникова прошли 23 мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденном в 2015 году. Следствие считает, что некоммерческая организация «Седьмая студия», главой которой был Серебренников, похитила 70 миллионов рублей из бюджета. Режиссер проходит по делу как свидетель.
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