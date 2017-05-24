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Московский Комсомолец

СМИ назвали дату "прямой линии" Путина

СМИ назвали дату «прямой линии» Путина
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Традиционная "Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным" в этом году состоится 15 июня - об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что подготовка к мероприятию идет уже две недели. В частности, сообщили источники РБК, начат отбор людей, которых пригласят в телестудию, где президент будет отвечать на вопросы.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с изданием не смог подтвердить или опровергнуть эти данные.
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Политика
РБК
Владимир Путин Дмитрий Песков
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