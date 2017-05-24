Традиционная "Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным " в этом году состоится 15 июня - об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что подготовка к мероприятию идет уже две недели. В частности, сообщили источники РБК, начат отбор людей, которых пригласят в телестудию, где президент будет отвечать на вопросы.