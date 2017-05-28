Широкое обсуждение "групп смерти" и так называемой игры "Синий кит" началось в прошлом году. Тогда стало известно, что суицидальные сообщества в соцсетях уносят жизни сотен детей. В начале марта вице-спикер ГД от "Единой России" Ирина Яровая отреагировала на ситуацию внесением поправок в Уголовный кодекс РФ. Ее инициативу сразу же поддержал президент, выступая на заседании коллегии МВД . Нововведение, по его словам, "позволит привлекать к ответственности хозяев, создателей и администраторов подобных сайтов, пресекать их деструктивную, преступную деятельность".

Сейчас УК предусматривает за доведение до самоубийства лишение свободы на срок до двух лет, а в случае несовершеннолетних - до пяти лет. Теперь же за доведение до суицида с помощью угроз и унижений в Интернете можно будет получить от пяти до восьми лет, а за само создание соответствующих сообществ в соцсетях - до шести лет тюрьмы. Важно, что уголовная ответственность предусматривается вне зависимости, совершил ли потерпевший самоубийство, подчеркнул глава Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ("ЕР"). А это, по его словам, "даст возможность своевременно пресекать и предупреждать возможные трагические последствия".

Например, когда опасные сайты или сообщества только созданы. В этом деле поможет и сопутствующий закон, принятый Госдумой. Роскомнадзор теперь будет обязан сообщать в МВД об обнаружении в Интернете запрещенного контента, связанного со склонением детей к самоубийству. И, конечно, продолжит их блокировку, ведь идет настоящее наступление на неокрепшие умы: по данным Роскомнадзора, только в прошлом году было заблокировано около 5 тыс. подобных интернет-ресурсов.

Уточняется, что, если организатор преступной деятельности прекратит ее добровольно и начнет активно помогать в борьбе с подобными правонарушениями, уголовное наказание может быть отменено.

Правоохранители и регионы ждут принятия и скорейшего вступления в силу поправок, заверила Яровая. Она сослалась на данные Следственного комитета РФ , согласно которым в прошлом году ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей, а за последние три года совершили суицид 2205 детей. Правда, нет статистики сколько из этих случаев - результат общения в социальных сетях.

Под действие поправок попадают и вовлечение детей в "зацепинг" (проезд снаружи транспортных средств), "руфинг" (проникновение на крыши высоких зданий, сооружений), а также в опасные игры по типу "Беги или умри".

Депутаты проголосовали за поправки единогласно. Идею парламентарии считают правильной, но у некоторых оказались сомнения насчет правоприменения. Ведь трудно доказать причастность тех или иных лиц к организации подобных групп, вычислить и арестовать.