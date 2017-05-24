Американцы вопреки запрету едут в Крым

С марта 2014 года Крым посетили 370 граждан США, сообщает Life со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ

Замначальника Пограничного управления ФСБ по Республике Крым Николай Бондаренко сообщил, что в 2014 году Крым посетили 150 американцев, в 2015 году - 170, в 2016-м - 50. Американцы чаще всего приезжают на полуостров как туристы.

Американские туристы попадают в Крым через КПП Джанкой, КПП Армянск и КПП Перекоп, а также морским путем, заходя на своих яхтах в курортные города.

Госдеп США ранее предупредил американцев, что посещение Крыма может быть опасным для них. "Граждан США просим воздержаться от поездок в связи с его нынешним статусом", - говорится в предупреждении. В новом руководстве для граждан США, которые собираются посетить Россию, Крым по опасности был приравнен к Чечне и Дагестану.

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