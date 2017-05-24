Он заявил, что Украина уже подала в ЕСПЧ "дополнительные объяснения по существу по делу о Крыме".

"Очень много доказательств было подано, и я могу анонсировать, что на следующей неделе будет презентация ряда доказательств, которые мы установили совместно с коллегами из различных правоохранительных органов , и будут свидетели, которые согласились выйти в публичную плоскость и дать информацию для украинских граждан по тем фактам, которые мы сейчас отправили в ЕСПЧ", - сказал он.

В январе Петренко заявил, что министерство юстиции Украины с 2014 года подало в ЕСПЧ пять межгосударственных исков против России.