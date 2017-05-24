Главные события у вас в почте
В Киеве пообещали представить в ЕСПЧ "новые доказательства" против России
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина представит в Европейском суде по правам человека "дополнительные доказательства" против России. Об этом он заявил в эфире украинского "Пятого канала".
Он заявил, что Украина уже подала в ЕСПЧ "дополнительные объяснения по существу по делу о Крыме".
"Очень много доказательств было подано, и я могу анонсировать, что на следующей неделе будет презентация ряда доказательств, которые мы установили совместно с коллегами из различных правоохранительных органов, и будут свидетели, которые согласились выйти в публичную плоскость и дать информацию для украинских граждан по тем фактам, которые мы сейчас отправили в ЕСПЧ", - сказал он.
В январе Петренко заявил, что министерство юстиции Украины с 2014 года подало в ЕСПЧ пять межгосударственных исков против России.
Оставить комментарий