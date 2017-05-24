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Путин: Россия и Филиппины подпишут документы о сотрудничестве без участия Дутерте
Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на срочный отъезд президента Филиппин Родриго Дутерте на родину, Москва и Манила подпишут пакет документов о сотрудничестве в среду, 24 мая, передает ТАСС.
"Мы с Вами знаем, что наши сотрудники и коллеги хорошо поработали и подготовили целый пакет документов, Ваши министры здесь остаются и завтра этот пакет документов, который направлен на развитие наших двусторонних связей, будет подписан", - сказал российский лидер, начиная в Кремле встречу с Дутерте.
Ранее Дутерте во время встречи с Владимиром Путиным объяснил свой срочный отъезд в Манилу ситуацией на Филиппинах.
Дутерте, находясь в России с официальным визитом, ввел военное положение в филиппинской провинции Минданао из-за деятельности повстанческой группировки "Маут", связанной с террористической организацией "Исламское государство".
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