Путин: Россия и Филиппины подпишут документы о сотрудничестве без участия Дутерте

Президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на срочный отъезд президента Филиппин Родриго Дутерте на родину, Москва и Манила подпишут пакет документов о сотрудничестве в среду, 24 мая, передает ТАСС

"Мы с Вами знаем, что наши сотрудники и коллеги хорошо поработали и подготовили целый пакет документов, Ваши министры здесь остаются и завтра этот пакет документов, который направлен на развитие наших двусторонних связей, будет подписан", - сказал российский лидер, начиная в Кремле встречу с Дутерте.

Ранее Дутерте во время встречи с Владимиром Путиным объяснил свой срочный отъезд в Манилу ситуацией на Филиппинах.