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В Госдепе заявили о готовности противостоять "агрессии" России
Бюджет Госдепартамента США на 2018 год направлен на «противостояние враждебному влиянию России» в Европе. С таким заявлением выступил директор управления по вопросам выделения ресурсов на оказание иностранной помощи Госдепартамента США Хари Сестри, сообщает ТАСС.
«Этот бюджет позволит противостоять агрессии и враждебному влиянию России в Европе, Евразии и Центральной Азии, а также укрепит национальную безопасность и защитит экономические интересы США в регионе», - заявил Сестри.
Сестри добавил, что заложенные в бюджете средства позволят США противостоять запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В 2018 году США на 24 миллиона долларов сократят финансирование, выделяемое на работу со странами Европы и Евразии. Общая сумма расходов ведомства на этом направлении составит 470 миллионов 572 тысячи. В документах отмечается, что Госдеп продолжит настаивать на «возвращении Крыма Украине». Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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