ТАСС Бюджет Госдепартамента США на 2018 год направлен на «противостояние враждебному влиянию России» в Европе. С таким заявлением выступил директор управления по вопросам выделения ресурсов на оказание иностранной помощи Госдепартамента США Хари Сестри, сообщает

«Этот бюджет позволит противостоять агрессии и враждебному влиянию России в Европе, Евразии и Центральной Азии, а также укрепит национальную безопасность и защитит экономические интересы США в регионе», - заявил Сестри.