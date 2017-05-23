Кабмин предусмотрел участие маткапитала в программе реновации

Поправки правительства к проекту закона о реновации в Москве позволят включить материнский капитал для участия в программе.

Об этом сообщается в комментарии вице-премьера Дмитрия Козака к поправкам кабмина к законопроекту об особенностях правового регулирования в сфере обновления жилищного фонда Москвы.

"Собственники квартир получают дополнительные права на улучшение жилищных условий, причем на цели приобретения "дополнительных метров" можно будет направлять средства материнского (семейного) капитала, жилищных субсидий, государственные жилищные сертификаты", - уточняется в комментарии.

Ранее сообщалось, что поправки российского правительства к законопроекту о реновации в Москве гарантируют приоритет мнения жителей пятиэтажек при решении о включении здания в программу.