В сенате США опасаются роста влияния России в мире

В американском сенате прошли слушания по глобальным военным угрозам для безопасности и интересов Америки. Главной темой обсуждения вновь стало якобы имевшее место российское вмешательство в президентские выборы в 2016 году.

Директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил о «подрыве демократических институтов» и предположил, что в 2017 году Россия будет «более агрессивной в международных отношениях» и «более непредсказуемой в своём подходе к США». Экс-глава ЦРУ Джон Бреннан , в свою очередь, добавил, что если Москва «продолжит эту кампанию, то это ударит по ней самой». О дальновидности американских политиков и их аргументах — в материале RT.

Директор Национальной разведки США Дэниэл Коутс, выступая на сенатских слушаниях в Вашингтоне, продолжил дело своего предшественника Джеймса Клэппера и вновь обвинил Россию во вмешательстве в американские выборы.

«Российская кампания влияния и стратегия заключаются в подрыве демократических институтов и выборов. Мы ясно видели это во Франции, видим в Германии и Великобритании, где ожидаются выборы, повтор того же, что мы видели на наших выборах. Российская стратегия продолжается», — утверждает директор Нацразведки США. При этом Коутс не пояснил, каким образом Россия вмешивается в выборы, и не подкрепил свои заявления какими-либо доказательствами.

Коутс продолжил нагнетать обстановку, сообщив членам сенатского комитета, что ждёт от России большей агрессивности и непредсказуемости в 2017 году.

«Вероятнее всего, в 2017 году Россия будет более агрессивной в международных отношениях, более непредсказуемой в своём подходе к США и более авторитарной в решении внутренних вопросов. Воодушевлённый способностью Москвы оказывать влияние на события в Сирии и ростом популистских и более пророссийских правительств в Европе, президент России Владимир Путин , вероятно, будет предпринимать активные действия для продвижения статуса России как супердержавы», — заявил Коутс.

По его словам, американские спецслужбы «рассматривают любую возможность, чтобы привлечь Россию к ответственности». Каким образом Нацразведка США планирует это сделать, он также не пояснил.

Ясные выводы

Выступавший перед комитетом экс-глава ЦРУ Джон Бреннан подчеркнул, что факт вмешательства Москвы в выборы в США «должен быть ясен».

«Для всех должно быть ясно, что Россия вмешивалась в президентскую кампанию 2016 года, и они предприняли эти действия вопреки нашему протесту и предупреждению не делать этого», — подчеркнул экс-глава ЦРУ.

Бреннан добавил, что в августе 2016 года разговаривал с главой ФСБ России Александром Бортниковым , в ходе которого «предупредил» его о продолжении якобы имевшей место кампании вмешательства.

«Я сказал господину Бортникову, что если Россия продолжит эту кампанию, то это ударит по ней самой. Наконец, я предупредил господина Бортникова, что если Россия продолжит этот курс, то это разрушит все краткосрочные перспективы по улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой и подорвёт конструктивный диалог даже по вопросам, представляющим взаимный интерес. Как я и ожидал, господин Бортников отрицал, что Россия делает что-то для вмешательства в американские выборы», — заявил экс-директор ЦРУ.

«Общепризнанный факт»

Напомним, что заявления о вмешательстве России в президентские выборы в США и о связях администрации Трампа с Москвой уже несколько месяцев не покидают заголовки авторитетных американских изданий.

В январе Национальная разведка США обнародовала доклад, где отмечается, что российский лидер Владимир Путин приказал организовать кампанию влияния, цель которой — вмешательство в ход президентских выборов в Соединённых Штатах. В этой кампании, согласно докладу, участвовали российские хакеры, а также телеканал RT

Однако никаких доказательств причастности Кремля к кибератакам на США разведка не представила.

Москва неоднократно отрицала любую степень вмешательства в предвыборную гонку в США и других странах. Спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских заявил, что заявления о том, что кибервмешательство России в президентские выборы в США является «общепризнанным фактом», абсурдны.

«Это тотальный абсурд и попытка прикрыть своё ведомство со стороны ЦРУ. Потому что ещё за неделю до выборов был официальный запрос от США на базе межправительственных договорённостей, и мы ещё при Обаме дали американцам подробнейший официальный ответ», — приводит его слова РИА Новости

Как отметил Крутских, после данного ответа все силовые структуры США «успокоились», и вопрос был закрыт.

«И претензий к нам со стороны компетентных американских силовиков больше не было», — сообщил дипломат.

По его словам, нынешняя реакция ЦРУ говорит о том, что ведомство пытается «влезть во внутриполитические американские игры», используя при этом «ложные поводы».