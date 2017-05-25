NYT: российские чиновники обсуждали возможности влияния на Трампа

Американское издание New York Times со ссылкой на трех нынешних и бывших американских чиновников, имена которых не называет, утверждает, что "шпионы собрали информацию" о том, что "высокопоставленные российские разведчики и чиновники" якобы обсуждали, как оказывать влияние на Дональда Трампа через его советников.

Ранее на слушаниях в сенате экс-глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что предупреждал летом 2016 года российскую сторону о последствиях вмешательства в американские выборы. По его словам, он стал первым американским чиновником уведомившим Москву о возможных последствиях.

Как пишет издание со ссылкой на анонимов, "в разговорах (российских официальных лиц) речь шла о Поле Манафорте , возглавлявшем кампанию Трампа в то время, и Майкле Флинне, отставном генерале, который консультировал Трампа".

"Информация, собранная прошлым летом, считалась достаточно надежной для того, чтобы передать ее ФБР , которое в течение того периода начало контрразведывательное расследование, которое еще продолжается. Однако остается не ясным, пытались ли в действительности российские чиновники напрямую воздействовать на Манафорта и Флинна", — пишет New York Times.

Ранее американские СМИ сообщили, что бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн и экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт являются ключевыми фигурантами расследования "вмешательства" России в ход президентских выборов.

Американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Трамп также называл безосновательными предположения о его "связях с Россией".

Хотите поделиться новостью в друзьями, нажмите на кнопки соцсетей ниже: