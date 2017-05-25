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Захарова прокомментировала инициативу Киева ввести визовый режим с Россией
Мария Захарова сравнила предложение украинских политиков отменить безвизовый режим с Россией с анекдотом про «мышей и кактусы». Слова официального представителя министерства иностранных дел России передает РИА Новости.
18 мая депутаты фракции «Народный фронт» выступили в Верховной раде с предложением ввести визовый режим с Россией. 22 мая лидер фракции Максим Бурбак вновь призвал депутатов украинского парламента отменить безвизовый режим с Россией. 21 мая ряд СМИ Украины сообщили, что голосование по данному вопросу может пройти в Раде уже на этой неделе. В Кремле заявили, что Россия в вопросе визового режима будет исходить из принципа взаимности.
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