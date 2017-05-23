Россия продолжит укреплять боеспособность у своих западных границ, а также на Ближнем Востоке, пытаясь "вырваться из окружения НАТО", считает директор Разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Винсент Стюарт.

По его словам, Россия от Мурманска до Калининграда и дальше до Крыма создает "западный барьер", который обеспечивает "запрет доступа" для стран Запада.

"Это (делается) для того, чтобы, по их (РФ) словам, вырваться из окружения, которое создали страны НАТО… Не думаю, что они закончили это. Полагаю, что они хотели бы расширить этот барьер до Средиземноморья. Меня беспокоят действия, которые они могут предпринять в Ливии, чтобы усилить этот барьер. Это все, что касается окружения (со стороны) НАТО", — сказал Стюард.

Российская сторона неоднократно опровергала утверждения о военной угрозе со стороны Москвы независимости балтийских стран. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, такие заявления абсурдны и безосновательны. При этом в странах Балтии дислоцированы батальоны НАТО неподалеку от границ с РФ, альянс регулярно проводит в регионе маневры. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, группировка НАТО у западных границ России увеличилась за десять лет в восемь раз.