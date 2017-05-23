Глава Нацразведки США обвинил Россию во «вмешательстве» в выборы в США и Европе

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс обвинил Россию во «вмешательстве» в избирательные процессы в Соединённых Штатах и Европе.

«Российская кампания влияния и стратегия заключается в подрыве демократических институтов и вмешательстве в выборы.

Мы ясно видели это во Франции, видим в Германии и Великобритании, где ожидаются выборы, это повтор того же, что мы видели на наших выборах», — заявил Коутс на слушаниях в сенате.

По его словам, он ожидает от России большей «агрессивности» и «непредсказуемости» в международных отношениях в 2017 году.

«Российская стратегия продолжается», — отметил Коутс.

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео выразил уверенность в том, что Россия продолжит «вмешательство» в электоральные процессы в США.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании иностранных государств.