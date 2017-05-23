В Россию переехали более 1 млн украинцев

По его словам, эти люди хотят, но не могут получить гражданство России в скорые сроки. «Статистика разная, но на самом деле, как мне кажется, [их] существенно больше, чем миллион. И вот эти люди, оставаясь в России, не получают на самом деле в скорые сроки удовлетворения своих нужд и решения своих проблем. И дело, с одной стороны, в том, что наши миграционные службы оказались абсолютно не готовы к этому наплыву», - отметил депутат.

При этом он сравнил Россию с Евросоюзом , принявшим 1,5 миллиона беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, что «вызвало коллизии» в ЕС. По мнению Затулина, в РФ этого не произошло, потому что россияне воспринимают украинцев как соотечественников. В связи с этим депутат призвал учесть в законах о предоставлении гражданства РФ понятие «соотечественник».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. Власти Украины начали операцию против ополченцев ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после смены руководства страны. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.