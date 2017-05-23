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В Россию переехали более 1 млн украинцев

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что с начала украинского кризиса на территорию России переехали более миллиона украинцев. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, эти люди хотят, но не могут получить гражданство России в скорые сроки. «Статистика разная, но на самом деле, как мне кажется, [их] существенно больше, чем миллион. И вот эти люди, оставаясь в России, не получают на самом деле в скорые сроки удовлетворения своих нужд и решения своих проблем. И дело, с одной стороны, в том, что наши миграционные службы оказались абсолютно не готовы к этому наплыву», - отметил депутат.
При этом он сравнил Россию с Евросоюзом, принявшим 1,5 миллиона беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, что «вызвало коллизии» в ЕС. По мнению Затулина, в РФ этого не произошло, потому что россияне воспринимают украинцев как соотечественников. В связи с этим депутат призвал учесть в законах о предоставлении гражданства РФ понятие «соотечественник».
Ранее замглавы Совета Федерации Юрий Воробьев заявил, что Россия за время конфликта в Донбассе приняла 2,5 миллиона беженцев. В Госдуму внесли несколько законопроектов, призванных упростить получение российского гражданства. Они уже получили одобрение на нулевых чтениях в Общественной палате РФ.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. Власти Украины начали операцию против ополченцев ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после смены руководства страны. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.
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