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Депутат: С 2014 года в Россию переехали более 1 млн украинцев
С 2014 года в Россию переехали более 1 млн граждан Украины, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия»). По его словам, после 2014 года, когда «произошел настоящий кризис» в сфере предоставления гражданства России с территории Украины в Россию «уехали и не выехали обратно более миллиона человек».
«Статистика разная, но на самом деле, как мне кажется, существенно больше», - сказал Затулин, добавив, что эти граждане Украины, оставаясь в России, не могут получить вид на жительство или гражданство, передает ТАСС.
11 мая глава представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России Даврон Мухамадиев сообщил, что зону конфликта на юго-востоке Украины покинули более 2,8 млн граждан. Из них 1,5 млн беженцев перебрались на подконтрольные Киеву территории, еще 1,2 млн человек – переехали в Россию, до 120 тыс. человек оказались в Белоруссии.
В августе 2016 года газета ВЗГЛЯД сообщала, что беженцы с Украины имеют проблемы с интеграцией в российское общество.
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