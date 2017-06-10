Представители России и США провели по меньшей мере две "тайные встречи" по вопросу о зонах деэскалации в Сирии, заявляет издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

По данным источников газеты, встречи проходила в Иордании, в них также принимали участие представители иорданских властей. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетил страну вскоре после этих встреч. По данным издания, еще одна встреча должна была состояться на этой неделе в Аммане, однако была отменена из-за трудностей в согласовании времени ее проведения.

Как сообщают источники, проведение дальнейших переговоров находится под угрозой из-за нарастающего напряжения между США и Сирией. При этом, они подчеркивают, что США надеются найти способ сотрудничать с РФ и уничтожить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Если зоны деэскалации докажут свою эффективность, США и РФ могут договориться об их установлении на других территориях, подчеркивают источники издания.

Представители госдепартамента США не предоставили никаких подробностей о возможных переговорах. Посольство РФ в США пока никак не прокомментировало ситуацию.

В четверг коалиция США нанесла уже третий за последний месяц удар по сирийским проправительственным силам в районе населенного пункта Ат-Танф. Как заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон , были уничтожены танк и артиллерийские установки, которые вошли в так называемую "зону предотвращения конфликтов" и представляли угрозу для союзных коалиции сил.

Четыре раунда встреч по сирийскому урегулированию прошли на площадке "Астана" 23-24 января, 15-16 февраля, 14-15 марта и 3-4 мая. Основным их результатом стало согласование положения о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписание странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.