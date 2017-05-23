Матвиенко: Блокировка российских соцсетей нарушает права украинцев

По словам Матвиенко, комментировать происходящее на Украине становится все сложнее, «поскольку набирает силу деградация политической системы страны». «Проснувшись утром, не знаешь, какие новости могут прийти с Украины. Ведь действия её властей непредсказуемы», — сказала она.

Так, по мнению сенатора, блокировка российских социальных сетей, поисковой системы «Яндекс» Mail.ru , прекращение вещания ряда российских телеканалов, радиостанций, запрещение книг из России – все эти действия властей Киева «точно не в интересах народа и страны». «Это не только внутреннее дело Украины. Все перечисленные выше запретительные акции есть грубое нарушение прав украинских граждан на свободу слова и свободу доступа к информации», — подчеркнула глава верхней палаты парламента РФ.

При этом Валентина Матвиенко напомнила, что Украина остается страной-участницей СНГ, является членом Межпарламентской ассамблеи Содружества. «Но всё это чисто формально. Думаю, киевские правители пока не готовы обрубить окончательно и полностью связи с СНГ. Видимо, для этого есть какие-то причины», — полагает она.