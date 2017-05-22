Путин может пойти на выборы в качестве самовыдвиженца

Владимир Путин может пойти на президентские выборы 2018 года как самовыдвиженец. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на четыре источника, близких к Кремлю.

По информации журналистов, окончательное решение глава государства примет после сентябрьских региональных выборов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «пока до этого (до принятия решения – прим. Рамблер) не дошли».

15 мая 2017 года Путин не стал отвечать на вопрос журналиста «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова об участии политика в президентских выборах 2018 года. В сентябре 2016 года журналистам Bloomberg российский президент также заявил, что пока рано говорить, станет ли он принимать участие в выборах. 14 апреля 2016 года Путин дал подобный ответ в ходе «Прямой линии». Согласно федеральному закону «О выборах президента РФ», баллотироваться в президенты можно как от партии, имеющей представительство в парламенте, так и в качестве самовыдвиженца. В последнем случае кандидату необходимо получить поддержку «группы избирателей», состоящей не менее чем из 500 россиян. Затем самовыдвиженцу следует собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей. Выборы президента России состоятся 11 марта 2018 года.