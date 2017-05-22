Маккейн оскорбил Лаврова и Путина

Также Маккейн прокомментировал встречу Лаврова и президента США, которая состоялась 10 мая в Вашингтоне. Он заявил, что «пропагандисту и приспешнику» Путина «нечего делать в овальном кабинете».

Ранее Маккейн обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы в США и в том, что РФ наносит удары по мирным объектам в Сирии, которые не относятся к боевикам.

Сенатор также настаивает на введении новых санкций против РФ.