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Чайку просят проверить высказывания замглавы Transparency International о Поклонской
Генеральному прокурору России Юрию Чайке направили запрос с просьбой провести проверку высказываний замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении депутата Натальи Поклонской.
Как сообщает РИА Новости, такой запрос направил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Мы считаем необходимым проведение проверки в отношении высказываний замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении представителя власти. И в случае выявления нарушений российского законодательства просим принять соответствующие меры прокурорского реагирования», — сказал Пискарев.
Ранее Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Шуманов на это заявление отреагировал на своей странице в социальной сети.
В самой организации заявили о готовности обсудить с Поклонской её идею.
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