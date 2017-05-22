Чайку просят проверить высказывания замглавы Transparency International о Поклонской

Генеральному прокурору России Юрию Чайке направили запрос с просьбой провести проверку высказываний замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении депутата Натальи Поклонской

Как сообщает РИА Новости, такой запрос направил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

«Мы считаем необходимым проведение проверки в отношении высказываний замглавы Transparency International Russia Ильи Шуманова в отношении представителя власти. И в случае выявления нарушений российского законодательства просим принять соответствующие меры прокурорского реагирования», — сказал Пискарев.

В самой организации заявили о готовности обсудить с Поклонской её идею.