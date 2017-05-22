В Москве заявили о запросе США по вмешательству в выборы 2016 года

По его словам, запрос поступил по созданному еще в 2013 году каналу о мерах доверия между Россией и США в сфере информационных и коммуникационных технологий. «Но прежде чем воспользоваться этими каналами, известные круги в США задействовали другой механизм — пропаганду», — посетовал Храмов.

Чиновник рассказал, что ответ американцам поступил сразу же, но не стал вдаваться в подробности, заявив, что «были даны исчерпывающие ответы, в том числе технического плана».