Замсекретаря Совбеза РФ оценил ущерб от вируса WannaCry

Объекты критической информационной инфраструктуры в России избежали серьезного ущерба от вируса WannaCry, сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов в интервью газете "Коммерсант"

Объектами критической информационной инфраструктуры в России в частности считаются информационные системы в оборонной промышленности, области здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике и других.

Храмов напомнил, что "для надежной защиты собственной критической информационной инфраструктуры в соответствии с указом президента Российской Федерации последовательно создается государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации".

"Благодаря упомянутой государственной системе удалось избежать серьезного ущерба. Критическая информационная инфраструктура оказалась готовой противостоять масштабному распространению этого вируса", — отметил он.

Вместе с тем заместитель секретаря СБ РФ отметил, что подобные угрозы информационной безопасности становятся все более изощренными и масштабными.