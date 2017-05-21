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Замсекретаря Совбеза РФ оценил ущерб от вируса WannaCry
Фото: Fotolia / Tomasz Zajda
Объекты критической информационной инфраструктуры в России избежали серьезного ущерба от вируса WannaCry, сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов в интервью газете "Коммерсант".
Объектами критической информационной инфраструктуры в России в частности считаются информационные системы в оборонной промышленности, области здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сфере, энергетике и других.
Храмов напомнил, что "для надежной защиты собственной критической информационной инфраструктуры в соответствии с указом президента Российской Федерации последовательно создается государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации".
"Благодаря упомянутой государственной системе удалось избежать серьезного ущерба. Критическая информационная инфраструктура оказалась готовой противостоять масштабному распространению этого вируса", — отметил он.
Вместе с тем заместитель секретаря СБ РФ отметил, что подобные угрозы информационной безопасности становятся все более изощренными и масштабными.
Масштабная кибератака по всему миру началась в пятницу, 12 мая. Как стало известно, хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Издание Financial Times со ссылкой на аналитиков в области кибербезопасности сообщило, что инструмент американских разведслужб, известный как eternal blue ("неисчерпаемая синева"), был совмещен с "программой-вымогателем" WannaCry. Директор Европола Роб Уэйнрайт ранее заявлял, что кибератака с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.
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