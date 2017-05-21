Макмастер: Трампу мешают налаживать отношения с Россией

Советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявил в интервью телеканалу ABC , что постоянные слухи о сговоре президента США с Кремлем плохо отражаются на взаимоотношениях с Россией, мешая их выстроить. В этой череде событий и скандал вокруг увольнения бывшего директора ФБР Джеймса Коми, и сообщения о передаче главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову неких секретов. мешает выстраиванию отношений с Россией. По словам Макмастера, о том, что все это сковывает его, президент США сказал в разговоре с Лавровым.

«Как считает президент, ему мешают работать с Россией в поиске областей для сотрудничества, так как все это постоянно было в новостях, — заявил Макмастер. Он отметил, что не помнит дословно, что именно сказал. «Но посыл разговора состоял в том, что президент ощущает скованность в своих возможностях работать с Россией в поиске областей для сотрудничества, потому что, очевидно, об этом столько пишут в новостях», - сказал Макмастер.