Княжна Ольга Романова рассказала о жизни в родовом поместье в Великобритании

Единственная дочь князя Андрея Александровича Романова , внука Александра III, княжна Ольга рассказала в интервью RT о наследственной царской усадьбе Провендер в английском графстве Кент и об интересе к ней со стороны туристов.

«Провендер принадлежал моим родственникам с материнской стороны. Когда моя мать вышла замуж за папа́, он переехал к ней в поместье. Она принадлежала к третьему поколению жителей Провендера из нашего рода, а я — уже к четвёртому. Мама умерла в 2000 году, а папа́ — в 1981-м», — рассказала княжна.

Она сообщила, что реставрацию поместья начали 15 лет назад, когда дом находился в плачевном состоянии.

По словам княжны Романовой, в настоящее время поместье открыто для посетителей и пользуется большим интересом у туристов.

«Сейчас мы проводим её ребрендинг. Надеюсь, Провендер будет очень популярным местом. У нас часто проводятся экскурсии, но нам нужны мероприятия», — отметила она.

При этом, по словам, дочери князя Андрея Романова, туристы приходят посмотреть в большей степени на неё, а не на дом.

«Когда они звонят, чтобы забронировать экскурсию, интересуются, буду ли её проводить лично я», — рассказала она.

Княжна отметила, что в основном в поместье приезжают туристы из США и России, которые интересуются стариной и археологией.

«Но некоторые из них действительно хотят посмотреть на меня в джинсах — с сеном в волосах и пропахнувшей лошадью», — добавила Романова.

В октябре стало известно о завершении экспертизы останков императора Николая II, императрицы Александры Фёдоровны и царских детей.