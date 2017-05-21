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Калашников: Россия будет вынуждена ответить введением виз для украинцев

В Госдуме прокомментировали возможную отмену безвиза с Украиной
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Если Украина введет визовый режим для граждан России, это нанесет больший вред самим украинцам, поскольку Россия будет вынуждена пойти на зеркальные меры. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в воскресенье сказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
«Если они это сделают, то Россия будет вынуждена ввести визовый режим и для украинцев. Ответная мера нанесет ущерб не России, а Украине», — заявил Калашников.
Депутат также выразил надежду, что «рациональность возобладает», и такая мера введена не будет.
В настоящее время Верховная рада рассматривает возможность принятия закона, вводящего визовый режим для граждан России.
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Калашников Леонид Иванович
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