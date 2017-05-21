Калашников: Россия будет вынуждена ответить введением виз для украинцев

Если Украина введет визовый режим для граждан России, это нанесет больший вред самим украинцам, поскольку Россия будет вынуждена пойти на зеркальные меры. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в воскресенье сказал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников

«Если они это сделают, то Россия будет вынуждена ввести визовый режим и для украинцев. Ответная мера нанесет ущерб не России, а Украине», — заявил Калашников.

Депутат также выразил надежду, что «рациональность возобладает», и такая мера введена не будет.