Поклонская ответила на предложение Transparency обсудить проверку имущества

Председатель комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами, Наталья Поклонская заявила, что готова показать Transparency International свое имущество, если сотрудники организация готовы предоставить для проверки свое.

Аудиозапись обращения депутат опубликовала в своем Twitter.

Г-н Шуманов собрался "пилить расследование". Но в России расследования проводят правоохранители. А лес пилят потом на Колыме фигуранты дел — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 21 мая 2017 г.

Ранее Поклонская в интервью RNS‎ предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Заместитель гендиректора Transparency International Russia Илья Шуманов в ответ на это заявление написал в Facebook, что "хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору".

"Есть встречное предложение. Я с удовольствием покажу, как и где я живу, покажу даже свой гардероб, служебную машину, служебное жилье, родительский дом. К сожалению, больше нечего. Но и вы, господа громкоголосые справедливые борцы с коррупцией, покажите, как и где вы живете, и ваши дети, и жены", — сообщила Поклонская.

Она также попросила тех, кто собирается "пилить" в отношении нее расследование, показать ей "все найденные у нее богатства".

"Если мне собираются припилить яхты, сказочные дворцы, самолеты, вертолеты, то хотелось бы, чтобы меня пригласили на просмотр. Вдруг богатой невестой окажусь, а я и не в курсе", — добавила парламентарий.