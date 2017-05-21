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Поклонская ответила желающим "пилить расследование"
Экс-прокурор Крыма, депутат Наталья Поклонская заявила, что готова показать Transparency International все свое имущество вплоть до гардероба, если ей ответят тем же.
Г-н Шуманов собрался "пилить расследование". Но в России расследования проводят правоохранители. А лес пилят потом на Колыме фигуранты дел— Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 21 мая 2017 г.
« Да уж, ранимые оказались борцы с коррупцией, обиделись на фразу «не мешало бы и их проверить». В отместку анонсировали проверку в отношении меня», — заявила она в аудиозаписи обращения, опубликованном в Twitter.
Как заявила депутат, она согласна показать и квартиру, и служебную машину, и родительский дом в деревне. «Вдруг богатой невестой окажусь, а сама не в курсе», — пошутила депутат. Она готова на такие шаги, если «громкоголосые борцы с коррупцией» в ответ покажут свое имущество.
Ранее возглавляющая думскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах Поклонская в интервью RNS предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. После этого замгендиректор отделения Илья Шуманов написал у себя на странице в Facebook, что начнет расследование по Поклонской. «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору», — сообщил он.
Вице-спикер Госдумы, лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев назвал это заявление «шантажом депутата».
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