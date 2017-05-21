Экс-прокурор Крыма, депутат Наталья Поклонская заявила, что готова показать Transparency International все свое имущество вплоть до гардероба, если ей ответят тем же.

Г-н Шуманов собрался "пилить расследование". Но в России расследования проводят правоохранители. А лес пилят потом на Колыме фигуранты дел — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 21 мая 2017 г.

« Да уж, ранимые оказались борцы с коррупцией, обиделись на фразу «не мешало бы и их проверить». В отместку анонсировали проверку в отношении меня», — заявила она в аудиозаписи обращения, опубликованном в Twitter

Как заявила депутат, она согласна показать и квартиру, и служебную машину, и родительский дом в деревне. «Вдруг богатой невестой окажусь, а сама не в курсе», — пошутила депутат. Она готова на такие шаги, если «громкоголосые борцы с коррупцией» в ответ покажут свое имущество.