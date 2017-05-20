Могерини усомнилась в том, что Россия является сверхдержавой

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини усомнилась в том, что Россия и США возьмут на себя траты по восстановлению Сирии. Об этом сообщает CNBC.

Выступая на Всемирном экономическом форуме по проблемам Ближнего Востока и Северной Африки, Могерини признала ключевой характер достижения соглашения по Сирии между Россией и США.

Однако, подчеркнула она, Россия слаба экономически: «Если вы посмотрите на состояние российской экономики сегодня, трудно назвать ее сверхдержавой». «Россия много инвестирует, когда идет речь об обороне и военных акциях, но когда доходит до экономический мощи – забудьте об этом».

Нынешние тренды в Вашингтоне, по словам Могерини, также не позволяют надеяться на широкую американскую помощь в восстановлении Сирии.

Поэтому, сказала она, траты придется нести соседям – и Европе.