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Могерини усомнилась в том, что Россия является сверхдержавой
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини усомнилась в том, что Россия и США возьмут на себя траты по восстановлению Сирии. Об этом сообщает CNBC.
Выступая на Всемирном экономическом форуме по проблемам Ближнего Востока и Северной Африки, Могерини признала ключевой характер достижения соглашения по Сирии между Россией и США.
Однако, подчеркнула она, Россия слаба экономически: «Если вы посмотрите на состояние российской экономики сегодня, трудно назвать ее сверхдержавой». «Россия много инвестирует, когда идет речь об обороне и военных акциях, но когда доходит до экономический мощи – забудьте об этом».
Нынешние тренды в Вашингтоне, по словам Могерини, также не позволяют надеяться на широкую американскую помощь в восстановлении Сирии.
Поэтому, сказала она, траты придется нести соседям – и Европе.
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