Санкции Евросоюза в отношении России "с высокой долей вероятности" будут продлены, если минские соглашения не будут выполняться, заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров в субботу в Германии с канцлером ФРГ Ангелой Меркель

"Мы договорились, что если минские соглашения не будут выполняться, то с высокой долей вероятности санкции Евросоюза будут продолжены. Важно, что эта встреча состоялась накануне cаммита G7, где вопрос Украины будет стоять высоко в повестке дня, и этот вопрос также будет присутствовать на встрече "Большой двадцатки", — заявил Порошенко в аэропорту перед вылетом в Киев, видео его комментария опубликовано на странице президента в Facebook.

Порошенко также сообщил, что обсудил с Меркель сценарий давления на Российскую Федерацию с целью выполнения минских соглашений.

"Значительная часть времени была посвящена скоординированным действиям по имплементации минских договоренностей. Констатировано, что Россия не выполняет минские договоренности, и нам нужно разработать сценарий, который бы мотивировал Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что она обещала, в первую очередь, это касается компонента по безопасности, прекращения артиллерийского, минометного и танкового огня, отвода тяжелой техники, освобождения заложников и обеспечения эффективной реализации мирного процесса", — заявил Порошенко.

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.