Россия пожаловалась в ВТО на Украину

Кроме того, темой для обсуждения должен стать также транзит через Украину, заявил журналистам в кулуарах министерской встречи АТЭС глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин . Речь идее об ограничениях, которые вводятся с 2014 года. Здесь же на саммите АТЭС во Вьетнаме российский министр встретился с главой ВТО Роберто Азеведо и сообщил ему о подаче иска.

По мнению Орешкина, Киев «системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права». Он также отметил, что некоторые из этих мер создают дополнительные проблемы и для экономики Украины.

«Так же мы классифицируем ограничения на операции с украинской валютой, запрет на аккредитацию журналистов российских новостных агентств и других СМИ», — отметил Орешкин.