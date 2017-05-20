Посольство РФ возмутило использование Times фото Путина

В материале, который называется «Хакеры сделали нам последнее предупреждение», рассказывается о разрушительном действии вируса, поразившего компьютеры во многих странах. На иллюстрации изображен Путин на фоне экрана зараженного вирусом компьютера.

«Русские сделали это снова», — написало посольство России в Великобритании на своей странице в Twitter, сопроводив запись хештегом #Russiansdidit (это сделали русские, во всем виноваты русские).