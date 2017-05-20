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Посольство РФ возмутило использование Times фото Путина

Посольство РФ возмутило использование Times фото Путина
Фото:
Посольство России в Великобритании прокомментировало статью о вирусе-вымогателе WannaCry в издании The Times, в качестве иллюстрации к которой было использовано фото Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
В материале, который называется «Хакеры сделали нам последнее предупреждение», рассказывается о разрушительном действии вируса, поразившего компьютеры во многих странах. На иллюстрации изображен Путин на фоне экрана зараженного вирусом компьютера.
«Русские сделали это снова», — написало посольство России в Великобритании на своей странице в Twitter, сопроводив запись хештегом #Russiansdidit (это сделали русские, во всем виноваты русские).
На другой иллюстрации также изображен северокорейский лидер Ким Чен Ын. Все это сопровождается комментарием: «И Владимир Путин, и Ким Чен Ын задействуют хакеров, но кто стоял за атакой WannaCry, неизвестно».
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Политика
РИА Новости Газета The Times
Владимир Путин Чен Ким
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