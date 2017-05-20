Поклонская призвала депутатов не жаловаться на размеры их зарплат

Глава комиссии Госдумы России по контролю за достоверностью сведений о доходах Наталья Поклонская в интервью RNS заявила, что депутаты не имеют права жаловаться на размеры своих зарплат.

"На мой взгляд, жаловаться сейчас депутатам на свою зарплату нельзя. Все в достатке, все есть", - сказала она.

По ее словам, зарплаты депутата хватает, чтобы жить в Москве и ездить в свой регион.

"А приобретать что-то дорогое… Наверное, не получится что-то быстро приобрести", - добавила Поклонская.

Она уточнила, что в должности прокурора Крыма зарабатывала 130 тыс. руб., а ее текущая зарплата в должности депутата больше.

В своей декларации о доходах за 2016 год Поклонская указала, что заработала 2,6 млн руб.

При этом в документе не было указано ни жилья, ни земельного участка, ни автомобиля. Среди членов семьи был указан только ребенок, хотя депутат заявляла о том, что замужем и вместе с супругом воспитывает дочь от первого брака.