Мексика намерена просить Россию о помощи в депортации россиянина

Национальный институт миграции Мексики намерен просить российское консульство в этой стране содействовать депортации на родину россиянина Алексея Макеева, раненного в Канкуне, говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что Макеев был тяжело ранен в результате нападения толпы, пришедшей к его дому. При этом он сам ранил ножом одного из мексиканцев, который позднее скончался. Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, на которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

Как отмечает портал Excelsior, возможная депортация Макеева может произойти только после окончания расследования обстоятельств нападения на его дом и предшествующего этому вызывающего поведения россиянина. Макеев живет в Мексике на легальной основе, имеет постоянный вид на жительство и статус беженца, сообщил ранее РИА Новости российский консул Дмитрий Болбот.

Сейчас по факту смерти мексиканца в результате событий у дома Макеева генеральной прокуратурой штата Кинтана-Роо начато расследование. По данным прокуратуры, в совершении убийства c применением гарпуна подозревается именно иностранный гражданин, передает Notimex. Его персональные данные не разглашаются, однако указанные в сообщении инициалы полностью совпадают с инициалами Макеева. Сам подозреваемый сейчас находится в госпитале и считается задержанным.

Болбот сообщил РИА Новости, что Макеев введен в состояние искусственной комы, у него серьезная черепно-мозговая травма, и он парализован.

По словам консула, предыдущие попытки выслать Макеева из Мексики не увенчались успехом. "В данной ситуации без его желания, которое он не выказывает, Россия не может ничего с ним сделать, он должен сам захотеть быть депортированным, заполнить соответствующее заявление, либо должно быть решение компетентных органов о его депортации", — сказал Болбот РИА Новости.